РИАМО - 23 июл. Новый заказник площадью более 200 гектаров планируется создать в Щелковском районе Подмосковья, на территории, которую возьмут под охрану, обитают колонии лесных муравьев, а также более 60 видов позвоночных, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Специалисты Минэкологии подготовили проект положения о государственном природном заказнике «Кварталы 34, 35, 36 Свердловского лесничества («Муравей»)». Заказник расположен в Щелковском районе, вблизи деревни Камшиловка, его площадь составляет 209 гектаров. На территории особо охраняемой природной территории (ООПТ) отмечено обитание 61 вида наземных позвоночных животных, из них три вида амфибий, один вид рептилий, 46 видов птиц и 11 видов млекопитающих. Главным объектом особой охраны в реорганизуемой ООПТ являются колонии рыжих лесных муравьев, которые сегодня находятся в угнетенном состоянии», - отмечается в сообщении.

Как пояснил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, при последнем обследовании было установлено, что в границах ООПТ сохранились 14 больших колоний муравьев, причем 11 из них в той или иной степени угнетены. По мнению биологов, это связано с постепенным заболачиванием леса и изменением микроклимата в результате смены породного состава древостоев. Колонии нуждаются в постоянном мониторинге и мероприятиях по восстановлению популяции муравьев.

К объектам особой охраны в заказнике относятся также три вида растений, трехпалый дятел и кедровка, занесенные в Красную книгу Московской области.

«После утверждения положения о заказнике правительством Подмосковья Минэкологии поставит ООПТ на кадастровый учет. Четкое описание границ заказника позволит эффективнее проводить надзорные мероприятия. Режим особой охраны запрещает в границах ООПТ сбор растений, устройство туристических стоянок, разведение костров, а также прогон и выпас скота», - подчеркивается в сообщении.