РИАМО - 23 июл. Кандидат в мэры Москвы, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев намерен участвовать в предвыборных дебатах.

«В дебатах обязательно будем участвовать, это принцип нашей партии. На всех каналах и в личном качестве», - сказал Дегтярев журналистам в понедельник.

Он добавил, что деньги на избирательный счет кандидата поступают со счета ЛДПР, также используются «небольшие личные средства».

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября. Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатов на пост мэра столицы: главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова от «Справедливой России», бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы Вадима Кумина от КПРФ, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева от ЛДПР и Сергея Собянина в качестве самовыдвиженца.