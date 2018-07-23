РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. Воспитанник молодежного центра «Ровесник» в Подольске стал серебряным призером чемпионата мира по авиамодельному спорту среди скоростных моделей, сообщила в понедельник «РИАМО в Подольске» сотрудница центра.

«Чемпионат мира по авиамодельному спорту проходил во французском Ландреси (коммуна Франции - ред.) с 13 по 21 июля. Спортсмены соревновались в четырех классах моделей: пилотажных, скоростных, гоночных, воздушном бое. В ходе чемпионата воспитанник подольского молодежного центра «Ровесник» Александр Клочков занял второе место в классе скоростных моделей», – сказала сотрудница.

Она отметила, что тренером подольского спортсмена является мастер спорта России Игорь Чурилин.