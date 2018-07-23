РИАМО - 23 июл. За неделю в медицинские организации Подмосковья за помощью после укусов клещей обратились более 1 тысячи человек, на территории региона против клещей обработали более 2,5 тысяч гектаров, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«По данным оперативного мониторинга за прошедшую неделю (13 июля – 19 июля), в медицинские организации Московской области обратились 1077 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 318 детей», – говорится в сообщении.

К профилактическим мероприятиям относится проведение акарицидных обработок территорий с осуществлением контроля их качества, по состоянию на 19 июля площадь обработок составила более 2,5 тысяч гектаров, в том числе на территории летних оздоровительных учреждений. Профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся лицам отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающих в них (командированные, студенты строительных отрядов, туристы, лица, выезжающие на отдых, на садово-огородные участки).

«В случае обнаружения на теле присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию за получением квалифицированной медицинской помощи и организацией лабораторного исследования клеща на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся при укусе», – добавляется в сообщении.

Если возможности обратиться в медорганизацию нет, нужно самостоятельно удалить клеща, а потом доставить его на исследование в лабораторию.

«Соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории: проводить само – и взаимоосмотры каждые 10-15 минут для обнаружения клещей; не садиться и не ложиться на траву; стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках, лишенных травяной растительности или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах; после возвращения из леса или перед ночевкой снять одежду, тщательно осмотреть тело и одежду», – уточняется в материале.

Жителям также рекомендуют носить специальную одежду или применять химические средства защиты от клещей.