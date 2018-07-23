РИАМО - 23 июл. В районе Симоновской набережной в Москве днем в понедельник тонул человек, благодаря оперативным действиям сотрудников ГУ МЧС РФ по столице его удалось спасти, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В понедельник в 12:56 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о том, что в акватории Москвы-реки в районе Симоновской набережной тонет человек.

«Первыми к месту происшествия уже через пять минут оперативно прибыли пожарные 20 ПСЧ, которые при помощи штурмовой лестницы извлекли человека из воды и передали медикам для осмотра», - говорится в сообщении.

Специалисты напоминают, что купание в необорудованных местах категорически запрещено; нельзя заходить в воду в состоянии даже легкого алкогольного опьянения; необходимо соблюдать правила поведения на водных объектах.