РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. В городском округе Люберцы подрядные организации отремонтировали 24 муниципальные дороги, всего ремонт запланирован на 38 участках, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы (начались в мае 2018 года – ред.) по ремонту автомобильных дорог. Работы завершены на 24 из 38. В настоящее время (на 23 июля – ред.) силами ГУП МО «Лабрадор» проводится экспертиза качества выполненных работ», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что за неделю на региональных дорогах заделали ям общей площадью 240 квадратных метров. На муниципальных дорогах устранили 140 ям общей площадью 95 квадратных метров.

«Сотрудники ГИБДД за неделю (16-23 июля – ред.) выявили 502 нарушения ПДД, эвакуировали 65 транспортных средств, выписали штрафов на сумму 493 тысячи рублей», – заключил Ружицкий.