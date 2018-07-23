РИАМО - 23 июл. Благодаря реализации программы «Чистая вода» жители абсолютного большинства подмосковных городов получают из-под крана воду высокого качества, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник.

Воробьев отметил, что в Подмосковье реанимировали большой советский проект Восточной системы водоснабжения – водовода из Владимирской области на восток Московской.

«Благодаря реализации этой программы мы существенно улучшили качество питьевой воды. Сегодня решен вопрос для порядка 1,1 миллиона человек, остались 300 с небольшим тысяч в маленьких поселениях, где нужны отдельные водозаборные узлы. <…> Программа «Чистая вода» дала свой эффект, люди это замечают. Сегодня в абсолютном большинстве городов у нас чистая вода, более того, высокого качества», - сказал Воробьев.

Он добавил, что также Подмосковье получает качественную воду по приемлемой цене благодаря сотрудничеству с «Мосводоканалом».

В Подмосковье уже несколько лет реализуется губернаторская программа «Чистая вода», цель которой - обеспечить почти каждого жителя чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. Сегодня Подмосковье является регионом-лидером среди других субъектов РФ по обеспечению жителей чистой водой.