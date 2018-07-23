РИАМО - 23 июл. В следующем году бюджет Московской области может достигнуть 700 миллиардов рублей, ежегодно экономика региона растет на 3,5-3,8%, сообщил в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас пять лет назад бюджет был порядка 450 миллиардов рублей, в следующем году (в 2019 году – ред.) мы должны коснуться 700 миллиардов рублей. Это приятно, экономика растет где-то на 3,5-3,8% в год, но, конечно, хочется более интенсивного роста, потому что большая территория, мы растем на 100 тысяч человек каждый год», – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор добавил, что в Подмосковье действуют большие программы по социальному обеспечению, по защите граждан старшего возраста, поэтому стоит задача привлекать на территории новых инвесторов.