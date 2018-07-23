РИАМО - 23 июл. В подмосковном Реутове наградили активистов социального проекта «Моя сторона» сторонников партии «Единая Россия», сообщил в понедельник глава города, секретарь местного отделения единороссов Станислав Каторов.

«За высокие достижения и победы на турнирах и первенствах разных категорий и уровней по итогам I полугодия 2018 года награды были вручены инструктору клуба «Риск-М», мастеру спорта Светлане Сергеенко – за высокие результаты в соревнованиях по настольному теннису; Сергею Бекку – за достижения в соревнованиях по пауэрлифтингу, Денису Пупышеву – за успехи в соревнованиях по пулевой стрельбе для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», – сказал Каторов.

На встрече сторонников партии, представителей городской организации «Всероссийское общество инвалидов» и муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Риск-М» с тренерским составом и спортсменами коллектива «Спортивная школа» также зашел разговор о вопросах изменения инфраструктуры. В частности, участники обсудили, что уже сделано и что запланировано на ближайшее будущее для увеличения количества доступных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках партийного проекта единороссов.

Проект «Моя сторона» направлен на поддержку социальных инициатив и обмен успешными кейсами. Это необходимо для организации ресурсной базы поддержки и тиражирования наиболее интересных проектов.

Каторов напомнил, что в России сегодня живут более 13 миллионов человек, которые в силу физических особенностей сталкиваются не только с бытовыми трудностями, но и физическими, коммуникационными и психологическими барьерами в обществе. Понятие «доступной среды» для инвалидов не ограничивается только физической доступностью объектов инфраструктуры, но включает в себя также доступность социальных институтов, образования, работы, информации, возможность участия в культурной, творческой, спортивной жизни.

Проект «Моя сторона» сторонников партии «Единая Россия», который уже год работает в 15 регионах РФ – запущен в Волгоградской, Московской, Мурманской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областях, а также Пермском крае, в Республиках Башкортостан, Бурятия, Крым, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия и в Санкт-Петербурге.