РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. На 38 пешеходных переходах городского округа Люберцы подрядные организации за минувшую неделю, с 16 по 23 июля, нанесли дорожную разметку, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За неделю (16-23 июля – ред.) на 38 пешеходных переходах нанесена дорожная разметка. Были проведены работы по ремонту и адаптации для мобильных групп граждан, устроены пешеходные тротуары по улице Инициативная», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что за неделю подрядные организации выполнили работы по очистке посадочных площадок от мусора. Кроме того, убрали отходы вдоль обочин региональных дорог, провели покос травы, удалили незаконную рекламу, отремонтировали посадочные площадки на дороге «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов».

«Была проведена установка бордюров, дорожных знаков, ямочный ремонт на автодорогах «Москва – Жуковский», «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» и «Пехорка – Красково – станция «Малаховка»», – пояснил Ружицкий.

По его словам, с региональных трасс за неделю вывезено и утилизировано порядка 124 кубических метров смета и мусора, окошено 18 линейных километров.

«Для уборки муниципальных дорог и тротуаров от смета и мусора задействовали 170 человек и 80 единиц спецтехники. Было вывезено 210 кубических метров смета и 420 кубических метров мусора», – заключил Ружицкий.