РИАМО - 23 июл. В конце 2018 года Подмосковье войдет в тройку крупнейших российских регионов по производству тепличных овощей, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Большая федеральная программа по закрытым грунтам, по строительству теплиц дала свой эффект. Мы раньше были где-то на 40 месте в России, а в конце этого года войдем в тройку крупнейших регионов по производству овощей в теплицах. Это важная программа», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что Подмосковье смогло обеспечить прорыв в этой сфере благодаря поддержке правительства Российской Федерации.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, что теплицы общей площадью более 80 гектаров планируют ввести в эксплуатацию в Подмосковье в 2018 году, поставив рекорд по вводу тепличных площадей в регионе.