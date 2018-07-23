РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июл. Власти подмосковных Котельников могут оштрафовать собственника земельного участка недалеко от станции метро «Котельники», на котором находятся заброшенные строения и густой лес, сообщила заместитель начальника отдела управления имущественно-земельными отношениями Жанна Гювелян.

Ранее в администрацию обратилась активистка из Котельников Татьяна Авилова. Она пожаловалась, что ее дети ходят в школу в Жулебине Москвы по дороге через участок на границе с микрорайоном Опытное поле, но там темно и может быть опасно. В понедельник Гювелян проверила участок.

«Муниципальный земельный контроль Котельников выехал на земельный участок рядом с метро «Котельники», на который поступила жалоба. Он находится в непотребном состоянии: заброшенные гаражи, строения, неосвещенная дорожка, непрореженный лес. Население боится здесь проходить в сторону метро. Сегодня (23 июля – ред.) мы проверили земельный участок с фотофиксацией нарушений», – сказала Гювелян.

По ее словам, администрация будет принимать меры воздействия к собственнику. Ему вынесут предупреждение, также напишут заявление в прокуратуру по поводу проведения внеплановой проверки.

После проверки собственнику вынесут предписание об устранении недочетов. Далее его ждет штраф.

«Если итоги проверки передадут в Росреестр, то сумма штрафа может достичь 300 тысяч рублей. Муниципальный контроль может оштрафовать на сумму в 20-30 тысяч рублей», – заключила Гювелян.