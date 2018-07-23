РИАМО - 23 июл. Строительство новой линии Московского метрополитена до Рублево-Архангельского начнется после 2023 года, сообщил в понедельник руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, программа развития метро сейчас находится в стадии актуализации с учетом перспективного строительства до 2027 года.

«Рублево-Архангельская линия метро относится к перспективным объектам строительства метро. В настоящий момент ведется разработка градостроительной документации, строительство начнется после 2023 года», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в настоящее время столичные власти прорабатывают проекты строительства нескольких новых радиальных линий метро или продления существующих, преимущественно в новой Москве: новый радиус Люблинско-Дмитровской линии и продление Калининско-Солнцевской линии.