РИАМО - 23 июл. В Москве по итогам января-июня 2018 года ввели в эксплуатацию порядка 722 тысяч квадратных метров жилья, это на 12,7% меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщается на сайте Мосгорстата.

«На территории Москвы в январе-июне 2018 года введены в действие жилые дома общей площадью 722,1 тысячи квадратных метров, что составило 87,3% к январю-июню 2017 года», – говорится в сообщении.

Из объектов социально-культурной сферы введены в эксплуатацию пять дошкольных образовательных организаций на 1475 мест, две амбулаторно-поликлинические организации на 660 посещений в смену и больница на 300 коек.

При этом объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-июне 2018 года составил 331,5 миллиарда рублей, или в сопоставимой оценке 84,3% к январю-июню 2017 года.