РИАМО - 23 июл. В Москве с 26 по 29 июля пройдут Дни культуры Пекина, в программу Дней культуры включены как деловые, так и культурные мероприятия, сообщил журналистам в понедельник начальник управления международных связей и протокола департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Вячеслав Мануйлов.

«Мероприятия пройдут в период с 26 по 29 июля. Программа включает в себя как культурные мероприятия, так и деловую программу. Большое количество мероприятий направлено на широкий круг москвичей и гостей столицы», - сказал Мануйлов.

Он добавил, что Москву посетит большая делегация детско-юношеского спорта, будут проведены соревнования по ушу и настольному теннису.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в свою очередь, рассказала о том, что во время Дней культуры Пекина в зоосаде будет работать выставка, привезенная из Китая.

«28 июля в 10 часов будет открытие выставки, которую привезли наши коллеги из Пекинского зоопарка. Выставка посвящена природоохранной деятельности. С нашей стороны мы реализовали различные мастер-классы, чтобы показать русскую культуру. Также мы организовали интересную экскурсию для наших китайских гостей и тех посетителей, которые придут поучаствовать в открытии выставки», - сказала Акулова.