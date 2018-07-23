РИАМО - 23 июл. В Московской области рассматривается вопрос о возврате денег дольщикам компании Urban Group, чьи дома еще даже не начинали строить, а те объекты, которые готовы более чем на 80%, планируют достроить в 2018-м, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Там же, где жилье еще не начинали строить, даже нет котлована, - мы рассматриваем возможность возврата средств, потому что большое количество людей взяли ипотеку на это жилье. Наша задача ни в коем случае не допустить вот этих потерь или по крайней мере сделать все, чтобы их уменьшить», - сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что первые шесть домов компании Urban Group, которые готовы более чем на 80%, построят в этом году в Московской области.

«Наша задача — обеспечить жильем всех, кто имеет договоры долевого участия. Это большое количество жителей - это более 13 тысяч человек. По остальным домам, которые начали строить, сейчас идет обследование. Дело в том, что туда заходит другой строитель и не может без обследования начать стройку», - добавил Воробьев.

Urban Group - один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. 30 мая компания объявила о приостановке продаж жилья в связи с аудитом, было остановлено строительство домов. Urban Group имеет обязательства перед 20 тысячами дольщиков.