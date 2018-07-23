РИАМО - 23 июл. Власти Подмосковья работают в целях дальнейшего развития территорий, для этого регион обладает необходимыми ресурсами, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В эфире телеканала «Россия 24» Воробьев прокомментировал положение Московской области в рейтинге Агентства стратегических инициатив, где регион несколько лет подряд удерживает хорошие позиции.

«Московская агломерация дает большие преимущества. Есть сложности по работе в Московской области, у нас гораздо меньше возможностей, чем у Москвы. Но мы имеем перспективы, у нас есть территория, у нас есть программы, которые, мы очень надеемся, обеспечат нам дальнейшее развитие территории. Поэтому работаем в этом направлении», - сказал Воробьев.

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов рассчитывают по четырем основным направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Они, в свою очередь, включают в себя 44 разных показателя. Первый полномасштабный рейтинг был проведен в 2015 году.