РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. Жители Подольска, желающие помочь нуждающимся семьям из Владимирской области, смогут передать вещи и продукты питания до 27 июля волонтерам в Георгиевский храм, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«В пятницу (27 июля – ред.) наши друзья из благотворительного фонда «Мать и Дитя» поедут во Владимирскую область по деревням, где живут в бедноте взрослые и дети. Вещевой сбор в Георгиевском храме продлится до пятницы. Все желающие смогут принести детскую или взрослую одежду, бытовую химию и нескоропортящиеся продуты питания. Будем благодарны за любую помощь! Если есть старые самокаты или машинки – здорово», – говорится в сообщении.

Также волонтеры Георгиевского сестричества ищут инвалидное кресло для 89-летнего пожилого мужчины и детскую прогулочную коляску для годовалой девочки из многодетной семьи.

Передать вещи смогут все желающие по адресу: улица Большая Серпуховская, дом 93. Храм работает ежедневно до 19:00.