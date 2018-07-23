РИАМО - 23 июл. Власти Подмосковья ведут переговоры с крупными автопроизводителями о размещении производства на территории региона, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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РИАМО - 23 июл. Власти Подмосковья ведут переговоры с крупными автопроизводителями о размещении производства на территории региона, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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