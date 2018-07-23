РИАМО - 23 июл. Власти Подмосковья ведут переговоры с крупными автопроизводителями о размещении производства на территории региона, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В эфире телеканала «Россия 24» Воробьев рассказал о размещении в Подмосковье заводов Mercedes и Hino, а также ответил на вопрос, ведут ли власти региона переговоры с другими крупными автопроизводителями.

«Переговоры ведем, это непростая задача. Мы, все регионы, конкурируем друг с другом. Сказать, что есть очередь из автогигантов, которые хотят построить заводы (в Подмосковье – ред.) – это было бы преувеличением. Поэтому мы работаем, и с Кореей работаем, и с Японией, ездили туда в прошлом году, чтобы делать роуд-шоу, рассказывать о Московской области», - сказал Воробьев.

В июне 2017 года в Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz. Запуск производства запланирован на 1 квартал 2019 года. В ноябре 2018 года планируют тестовый пуск завода. Инвестиции в производство составляют 15 миллиардов рублей, на заводе будет создано 1,5 тысячи рабочих мест.

Завод Mercedes-Benz строится в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе. Сначала на заводе будут выпускать седаны E-класса, затем - внедорожники GLE, GLC и GLS.