РИАМО – 23 июл. Турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) Moscow River Cup стартует в понедельник в Москве, соревнование пройдет в столице впервые и станет вторым крупным турниром в календаре WTA - после традиционного Кубка Кремля, сообщает ТАСС.

Соревнование международной категории пройдет на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча на Ленинградском шоссе, призовой фонд составляет 750 тысяч долларов.

«В число сеяных участниц московского турнира вошли немка Юлия Гергес и сильнейшая российская теннисистка Дарья Касаткина, которые входят в первую двадцатку мирового рейтинга. Посев в Москве также получили Анастасия Севастова из Латвии, Михаэла Бузарнеску и Ирина-Камелия Бегу из Румынии, Лаура Зигемунд из Германии, чешка Катерина Синякова и Александра Саснович из Белоруссии», - говорится в сообщении.

Касаткина дошла до четвертьфинала на прошедшем Уимблдоне, повторив свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема. В первом круге московского турнира она встретится с соотечественницей Анной Калинской.

Организаторы также предоставили нескольким участницам wild card, среди них - 33-летняя россиянка Вера Звонарева, победительница Открытого чемпионата Австралии 2012 года и Открытого чемпионата США в 2006 году (оба турнира - в парном разряде). Звонарева начнет турнир матчем с Кайей Канепи из Эстонии.

Должна была сыграть в Москве и олимпийская чемпионка Елена Веснина, но она снялась из-за травмы, которая не позволила ей выступить и на недавнем Уимблдоне. Из российских участниц на московском турнире также сыграют Екатерина Александрова, Наталья Вихлянцева и Анастасия Потапова.

Помимо одиночных соревнований, в течение недели пройдет также турнир в парном разряде, где первый номер посева получили Лидия Морозова из Белоруссии и россиянка Вероника Кудерметова, а также Анастасия Родионова из Австралии и еще одна российская теннисистка - Натела Дзаламидзе.