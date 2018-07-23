РИАМО – 23 июл. В Москве заемные средства составляют больше половины от средней суммы сделки, в Подмосковье - больше двух третей, доля заемных средств в общей сумме сделки в столице в среднем составила 56%, сообщает РБК.

«Средний размер выданной ипотеки на вторичном рынке Москвы составил чуть больше 4,8 миллиона рублей, в Московской области - немногим меньше 3,3 миллиона рублей», - говорится в пресс-релизе компании «Миэль».

Доля заемных средств в общей сумме сделки в среднем составила 56% в Москве и 68% в Подмосковье, подсчитали аналитики. По сравнению с первым полугодием 2017 года доля кредитных средств увеличилась: тогда москвичи приобретали квартиры, используя около 54% заемных средств, а жители области — 60%. В компании объяснили рост доли заемных средств снизившимися ставками по ипотеке.

По итогам первого полугодия 2018 года покупки вторичного жилья с привлечением ипотеки составили 46% от всех сделок в Москве, и 53% — в области. За год доля ипотечных сделок в Москве выросла на 10% (с 36%), в Московской области — на 4% (с 49%).

Доли мужчин и женщин среди ипотечных заемщиков Московского региона почти сравнялись: 53% и 47% соответственно. Средний возраст ипотечника в первом полугодии 2018 года составил 37 лет, что на один-два года меньше, чем в 2017 году.

За последние пять лет в Москве значительно выросла доля молодых ипотечных заемщиков (28-35 лет). В июне в Госдуме обсуждались возможности субсидирования жилищных кредитов для молодых покупателей.