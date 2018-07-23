РИАМО – 23 июл. Минимальный возраст приема детей в дошкольные образовательные учреждения Москвы снизят с двух лет восьми месяцев до двух с половиной лет, передает РИА Новости.

«С каждым годом стараемся снижать предельный возраст: сначала было три года, потом 2 года и 8 месяцев. Тем не менее постоянно задают вопросы, когда еще снизится возраст, потому что мамы хотят работать, вести активный образ жизни, это очень важно для москвичей. Мы в этом году приняли важное решение и снизим возраст приема до 2,5 лет. И так будем с каждым годом по мере возможности снижать этот возраст», — сказал кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин на встрече с избирателями — сотрудниками Московского эндокринного завода.

По его словам, это позволит большому количеству матерей раньше вернуться к работе и активному образу жизни.

Собянин напомнил, что в 2010 году в Москве в детские сады ходили 280 тысяч детей, а в настоящее время количество детей, посещающих дошкольные учреждения, выросло до 420 тысяч.

Мэр добавил, что программа строительства новых детских садов в столице будет продолжена.