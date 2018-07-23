РИАМО – 23 июл. Во дворе дома №20 на улице Братиславская в столичном районе Марьино в сети «МОЭСК-EV» открыли новую зарядную станцию для электромобилей (ЭЗС) стандарта Mode-3 мощностью 22 кВт, говорится в сообщении пресс-службы МОЭСК.

Эта станция стала первой ЭЗС в жилом районе. Зарядная станция для электромобилей установлена в рамках реализации проекта «Умный квартал», курируемого правительством Москвы.

«Высокая статистика пользования ЭЗС на улице Братиславской, дом №20, говорит о востребованности услуги в этом районе: за первые 1,5 месяца работы зарядной станции потребление составило 538,4 кВт ч, что больше, чем на самой популярной зарядной станции сети «МОЭСК-EV», «быстрой» ЭЗС, расположенной на Садовнической улице, дом №36. Это еще раз подтверждает нашу позицию о необходимости развития зарядной инфраструктуры для электромобилей в конечных точках маршрута водителя, в первую очередь, возле жилых домов», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что это – своеобразный «звонок» для девелоперов и управляющих компаний.

«Настало время создавать места и устанавливать зарядные станции на придомовых территориях и в подземных паркингах многоквартирных домов, создавая возможность жителям переходить на экологически чистые виды транспорта», – уточняется в материале.

Увеличение количества владельцев электромотоциклов и электровелосипедов, появление электромобилей в московских дворах привело к повышению спроса на места, где их можно было бы заряжать рядом с тем местом, где они живут, отмечается в сообщении.

«Мы со своей стороны готовы сотрудничать со всеми заинтересованными компаниями, потому что технологически московская энергосистема готова как к увеличению рынка электромобилей, так и к расширению зарядной инфраструктуры», – сказал заместитель главного инженера по инновациям и проектной деятельности ПАО «МОЭСК» Геннадий Сиденко.

Проект «МОЭСК-EV» по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей реализуется по инициативе ПАО «МОЭСК» с конца 2011 года. В настоящий момент в сети «МОЭСК-EV» функционирует 36 ЭЗС. Доступ к зарядным станциям компании осуществляется при помощи специальной карты клиента, которую владельцы электромобилей в Москве могут бесплатно получить в центральном клиентском офисе компании по адресу: улица Вавилова, дом №7Б. Актуальная карта размещения станций размещена на сайте компании www.moesk.ru в разделе «МОЭСК-EV».