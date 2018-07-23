РИАМО - 23 июл. В Подмосковье активно развивают цифровизацию госуслуг для удобства каждого жителя, кроме того, цифровизация касается и других бытовых сфер жизни каждого человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прежде всего, это касается услуг. Наша задача, чтобы люди, не вставая с дивана, из кухни могли получить все государственные и муниципальные услуги. <…> Таких проектов очень много, МФЦ работают в режиме цифровой экономики, дистанционно», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что бизнесменам не нужно получать субсидии, льготы, сдавать декларации или отчеты лично, приходить в налоговую инспекцию или к чиновнику. В регионе максимально оцифровывают госуслуги, чтобы любой житель из дома или офиса мог их получить.

«Вот стратегическая задача, вот, почему она важна для человека. То есть нет никакой мзды, никаких коробок конфет никому дарить не надо, все происходит в строго регламентированные сроки. Этим мы очень интенсивно занимаемся», — добавил Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье создан первый в стране центр содействия строительству, и документы на стройку того или иного объекта нельзя сдать в бумажном варианте – все принимается в электронном виде.

Воробьев уточнил, что в Подмосковье также действует много других проектов в цифровой экономике. Например, комплексы фото- и видеофиксации, а также онлайн-дневник школьника. Губернатор подчеркнул, что подобное развитие в этой области касается ежедневных элементов жизни каждого человека.

«Мы сейчас ввели льготы на проезд в железнодорожном транспорте людям старшего поколения и на проезд в Москве. То есть совершенно необязательно бежать в соцзащиту, стоять в очереди, чтобы получить какой-то документ. Это можно совершенно спокойно сделать в МФЦ, оператор по удаленному доступу сделает все необходимое», — заключил губернатор.

Ранее губернатор обращал внимание на важность того, чтобы все сферы в Подмосковье перешли на электронный документооборот до конца 2018 года. Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме Воробьев говорил о важности задачи максимально уйти в цифровую экономику.