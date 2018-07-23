РИАМО - 23 июл. В понедельник около полудня на автодороге А-107 в Одинцовском районе Подмосковья произошла дорожная авария с участием четырех транспортных средств, в ней получили травмы два человека, сообщается в аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Twitter.

«В 12:15 на шестом километре автодороги А-107 Киевско-Минского направления в Одинцовском районе произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате аварии ранены два человека», – отмечается в сообщении.

Министерство призывает неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.

В первом полугодии текущего года в России произошло 69,7 тысяч ДТП. Всего на российских дорогах за этот период погибли 6 974 человека, а ранения получили 88,6 тысяч человек. Подавляющее большинство аварий традиционно продолжает происходить из-за нарушения ПДД самими водителями, происшествий по такой причине зафиксировано 61337.