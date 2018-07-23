РИАМО - 23 июл. На Знаменской улице на востоке Москвы с понедельника ограничили движение из-за реконструкции инженерных сетей, ограничения продлятся до ноября, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Ограничения движения по Знаменской улице в связи с реконструкцией инженерных сетей. Участок 1: Знаменская улица от дома 5 до дома 5 строение 2, одна полоса. Участок 2; Знаменская улица в районе дома 5, одна полоса частично», – говорится в сообщении.

Круглосуточные ограничения вводятся на период с 23 июля по 21 октября круглосуточно.