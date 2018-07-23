РИАМО - 23 июл. Строительство завода малотоннажных грузовиков Hino начнется в Подмосковье в конце августа этого года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы в конце августа закладываем с японцами небольшой, но очень важный завод по производству малотоннажных грузовиков Hino (подразделение Toyota)», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник.

Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье создают необходимые условия для прихода инвесторов. В частности, регион предоставляет льготы по налогам на прибыль и имущество.

«Плюс мы здорово помогаем – вкладываем в инфраструктуру», - добавил Воробьев.

Размещение производства по крупноузловой сборке грузовых автомобилей Hino планируется в Северо-Западной промышленно-коммунальной зоне городского округа Химки, на Коммунальном проезде. Крупноузловая сборка исключает экологически вредные производственные процессы.

На предприятии планируется собирать средне- и малотоннажные грузовые автомобили в четырех модификациях, что позволит представить на российском рынке сразу несколько моделей. Мощность составит порядка двух тысяч автомобилей в год.