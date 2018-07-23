РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июл. В подмосковных Котельниках продолжается ямочный ремонт во дворах, с 16 по 22 июля отремонтировали 30 ям, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник отдела по транспорту, связи и дорожному хозяйству администрации муниципалитета Иван Жарков.

«За прошедшую неделю (16-22 июля – ред.) оцифровано 95 ям во дворах, отремонтировано – 30. Мы не берем маленькие ямы, проверяем их на аварийность. На муниципальных дорогах из 398 ям заделаны 340. Завтра (24 июля – ред.) закрываем еще 50. Новых жалоб по ямочному ремонту нет», – сказал Жарков.

Он добавил, что из запланированных к ремонту шести муниципальных дорог отремонтировали пять. Протяженность отремонтированной поверхности составила 1 910 метров.

«Отставание (по ремонту – ред.) идет по дороге в микрорайоне Ковровый до дома №6 до дома №12. Подрядчика оштрафуют в соответствии с контрактом», – отметил Жарков.