РИАМО - 23 июл. В Москве обновили сервис записи на медкомиссию для водителей и владельцев оружия, теперь записаться на медосмотр можно в 10 поликлиниках, раньше запись была открыта в шести медучреждениях, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственных услуг столицы.

«С 19 июля на официальном портале мэра Москвы mos.ru сервисы «Запись на медкомиссию для получения справки на оружие» и «Запись на медкомиссию для получения справки в ГИБДД» доступны в обновленном формате. Перечень поликлиник, в которые можно записаться на медкомиссию онлайн, расширен с шести до десяти», – отмечается в сообщении.

Запись на медицинский осмотр для получения справки на сайте открыта в диагностический центр №5 (СВАО), городские поликлиники №201 (ЗелАО), №2 (ЮАО) и №66 (ВАО).

Теперь практически в каждом административном округе Москвы есть поликлиника для записи онлайн. При записи через портал пользователь может выбрать на сайте поликлинику и время прохождения медкомиссии, а затем за одно посещение пройти всех необходимых специалистов и получить медицинское заключение. Посетителю такой поликлиники больше не надо брать справки в специализированных диспансерах: нарколог и психиатр проводят осмотр прямо в кабинетах медкомиссии. Оплатить услугу можно наличными или банковской картой через терминал, расположенный в той же поликлинике.

Этими сервисами могут воспользоваться граждане старше 18 лет, имеющие регистрацию в Москве и не состоящие на психоневрологическом и/или наркологическом учете. Для прохождения комиссии заявителю потребуется паспорт гражданина России и полис ОМС.

С начала года количество обращений к электронной услуге «Запись на медкомиссию для получения справки в ГИБДД» превысило 15 тысяч.

Всего на mos.ru доступно более 250 услуг и сервисов в электронном виде.