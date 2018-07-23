РИАМО – 23 июл. Новое издание книги «Собаки на фронтах Великой Отечественной» готовится к выходу, в ней будут использованы материалы о старейшем питомнике «Красная звезда», говорится в сообщении пресс-службы ФГБУК «Музей Победы».

«В книгу войдут ранее неопубликованные материалы о питомнике «Красная звезда» и недавно рассекреченные архивные документы министерства обороны (России – ред.)», – сказала автор монографии Светлана Гладыш.

Питомник «Красная звезда» – старейший в России центр служебного собаководства, основан в 1924 году. За годы войны в нем подготовлено более 33 тысяч собак различных военных специальностей. Кроме караульной, розыскной и сторожевой службы четвероногих питомцев готовили к санитарной, противотанковой, противоминной, авиасигнальной и диверсионной работе. Собак задействовали даже в химразведке.

Предыдущее издание книги было выпущено в 2012 году и стало библиографической редкостью. Книга посвящена 37-ому отдельному инженерному батальону собак-истребителей танков и миноискателей (ОБСМ). В подразделении впервые в мировой практике были подготовлены собаки службы «Д» – диверсанты, способные, самостоятельно выполнив задание, вернуться к вожатому.

Автор работала в архивах, библиотеке Музея Победы, общалась с выдающимися кинологами, в частности с Диной Волкац, в годы войны служившей командиром взвода 37-го ОБСМ.

Волкац подготовила овчарку Дину, которая 19 августа 1943 года не только успешно выполнила боевую задачу – пустила под откос немецкий эшелон в ходе «Рельсовой войны», но и сумела остаться живой, став первой собакой-диверсантом, вернувшейся к инструктору после подрыва вражеской техники.

Девятнадцатого августа 2017 года, в годовщину этого события, Музей Победы впервые провел «День памяти фронтовой собаки», посвященный подвигу четвероногих участников сражений. В 2018 году 19 августа к празднику также присоединятся музеи, входящие в проект «Территория Победы».