РИАМО - 23 июл. Завод по производству автомобилей Mercedes заработает в Солнечногорском районе Подмосковья менее чем через год, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Завод (Mercedes – ред.) начнет работать уже менее чем через год. Mercedes в графике обещает в первом квартале 2019 года выпустить первые автомобили», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник.

Глава региона добавил, что производители комплектующих для Mercedes планируют открыть вокруг завода свои небольшие подразделения.

Завод Mercedes-Benz строится в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе. Сначала на заводе будут выпускать седаны E-класса, затем - внедорожники GLE, GLC и GLS.