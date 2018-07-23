РИАМО - 23 июл. Порядка 650-700 миллиардов рублей инвестиций получает экономика Подмосковья ежегодно, власти поставили задачу достичь 1 триллиона рублей инвестиций за год, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас экономика региона каждый год получает инвестиций 650-700 миллиардов рублей, а задача - выйти на 1 триллион рублей в год инвестиций, тогда мы сможем обеспечить прорыв в экономике и с 3-3,5% экономического роста уже выйти на уровень 4-5%», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор подчеркнул, что это является амбициозной задачей для Московской области.

«И мы сейчас вместе с экономическим блоком ищем разные варианты, как стимулировать инвестиции», - отметил Воробьев.