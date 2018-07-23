РИАМО - 23 июл. В Московской области появятся еще четыре эстакады, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Всего за пять лет 22 эстакады построили, еще четыре в работе», - сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что эстакада в Домодедове повысит транспортную доступность города, а также позволит уменьшить интервалы движения аэроэкспрессов в аэропорт «Домодедово» и развивать индустриальный парк.

«Мы благодарны федеральному центру, потому что в рамках развития Московского транспортного узла у нас в Подмосковье уже построено более 20 таких переездов», - добавил Воробьев.

Накануне Воробьев принял участие в открытии путепровода в Домодедове, который соединил улицу Краснодарская и трассу М-4 «Дон».

Строительство осуществляется в два этапа: I этап – от улицы Краснодарская по путепроводу с выездом на улицы Промышленная и трассу М-4 «Дон»; II этап – строительство моста через реку Городнянка, путепровода через М-4 «Дон» и автодороги до деревни Киселиха.

До конца года завершится строительство моста через реку Городнянка и путепровода через трассу М-4 «Дон», что позволит снять транспортное напряжение на этом участке.