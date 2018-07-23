РИАМО - 23 июл. В конце 2018-го – начале 2019-го планируют сдать в эксплуатацию около 50-90 километров Центральной кольцевой автодороги, которая строится на территории Московской области, это также позволит развить экономический потенциал региона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Конечно, особое значение для Московской области имеет ЦКАД. Она и для Москвы имеет особое значение, потому что существенно разгрузит Московскую кольцевую автодорогу, МКАД, и позволит вывезти огромный транзит – грузовой трафик с территории, прилегающей к Москве, где плотность населения очень высокая», — сказал Воробьев в эфире «России 24».

Он добавил, что ЦКАД - это еще один прорывной проект, который реализуется на федеральном уровне в Московской области.

«Это порядка 300 километров, в конце этого года – начале следующего будут сданы большие протяженные объекты – это порядка 50-70-90 километров. Это очень долгожданный проект, который реализуется в Подмосковье», — добавил губернатор.

Он отметил, что ЦКАД имеет большое экономическое значение для региона, потому что вокруг подобной инфраструктуры создаются предприятия, новые рабочие места, и соответственно растет экономический потенциал региона.

Строительство ЦКАД – первый инфраструктурный мегапроект, частично финансируемый из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Общая стоимость его реализации оценивается в более чем 300 миллиардов рублей, из которых 150 миллиардов будет профинансировано за счет средств ФНБ.