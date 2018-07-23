РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 июл. Должностные лица администрации Королева проведут более 10 личных приемов с 23 по 28 июля, сообщается на сайте городской администрации.

На личный прием необходимо записаться по телефону: 8(495)516-88-86.

«В понедельник (23 июля – ред.) с 16:00 до 18:00 личный прием граждан будет вести начальник управления по работе с микрорайонами администрации Королева Анатолий Пчелинцев по адресу: Королев, микрорайон Первомайский, улица Советская, дом 18. В это же время в приемной администрации на улице Октябрьская, 4 прием проведет заместитель руководителя администрации Жанна Прокофьева», – говорится в сообщении.

Во вторник, 24 июля, прием будет вести председатель комитета образования Ирина Ваврик с 15:00 до 17:00 по адресу: Королев, улица Октябрьская, дом 8А.

Заместитель председателя комитета по культуре городской администрации Светлана Зорина примет жителей Королева с 14:00 до 16:00 на улице Дзержинского, 3/2. А с 16:00 до 18:00 в приемной администрации на улице Октябрьская, 4 прием проведут заместитель руководителя администрации Игорь Трифонов и исполняющая обязанности начальника управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения администрации Елена Корикова.

В приемной администрации также пройдут личные встречи с жителями 26, 27 и 28 июля. Заместитель руководителя администрации по вопросам СМИ и рекламы Илья Конышев проведет прием 26 июля с 16:00 до 18:00, первый заместитель руководителя администрации Олег Даниленко и заместитель начальника управления ЖКХ администрации Дмитрий Емельянов примут жителей 27 июля с 14:00 до 16:00. Начальник управления благоустройства Иван Студеникин проведет прием 28 июля с 10:00 до 12:00. В это же время жителей примет Анатолий Пчелинцев по адресу: микрорайон Текстильщик, улица Советская, 8.