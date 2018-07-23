РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июл. В Единую дежурно-диспетчерскую службу-112 (ЕДДС) Котельников в период с 16 по 22 июля поступило 283 обращения от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании руководитель оперативной службы-112 МКУ «ЕДДС Котельники» Роман Медведев.
«За неделю, с 16 по 22 июля, было 283 звонка. В пожарную службу обращались один раз, в полицию – 34, в ГИБДД – четыре раза», – сказал Медведев.
По его словам, скорую помощь вызывали через ЕДДС 62 раза.
Он добавил, что 20 июля по адресу: Дзержинское шоссе, дом №11 эвакуировали автобус, в котором обнаружили бесхозный предмет. Данные о взрывном устройстве не подтвердились.
Медведев также отметил, что неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны, который нашли на стройплощадке жилого комплекса «Новые Котельники» 21 июля, вывезли. Его уничтожат.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии