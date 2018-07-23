РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июл. В Единую дежурно-диспетчерскую службу-112 (ЕДДС) Котельников в период с 16 по 22 июля поступило 283 обращения от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании руководитель оперативной службы-112 МКУ «ЕДДС Котельники» Роман Медведев.

«За неделю, с 16 по 22 июля, было 283 звонка. В пожарную службу обращались один раз, в полицию – 34, в ГИБДД – четыре раза», – сказал Медведев.

По его словам, скорую помощь вызывали через ЕДДС 62 раза.

Он добавил, что 20 июля по адресу: Дзержинское шоссе, дом №11 эвакуировали автобус, в котором обнаружили бесхозный предмет. Данные о взрывном устройстве не подтвердились.

Медведев также отметил, что неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны, который нашли на стройплощадке жилого комплекса «Новые Котельники» 21 июля, вывезли. Его уничтожат.