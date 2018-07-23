РИАМО - 23 июл. Звание «Образцовая семья» предлагается учредить в Москве, а затем в России в целом, сообщил журналистам в понедельник руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

«У нас большое значение семье уделяют (в партии - ред.). Мы будем биться за то, чтобы было принято звание «Образцовая семья» по Москве хотя бы, а в перспективе и по всей стране. У нас есть Орден славы родителей, но когда орден еще рано давать; то дать звание», - сказал Жириновский.

Он добавил, что также партия предлагает освободить центр Москвы от мест заседания государственных служащих, «освободить Кремль и сделать его музеем», а также и самой столице «присвоить статус города-музея» и освободить город от политических событий.

«Мы заставляем москвичей ездить в центр на работу, а нужно, чтобы они приезжали в центр только для отдыха. <...> Центр Москвы нужно разгрузить. Кремль нужно освободить, а резиденцию президента перевезти в новую Москву», - добавил политик.

По его словам, Москва должна стать городом для образования, досуга, отдыха, город должен обрести статус «Федеральный центр».