РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. Команда детского патриотического объединения «Витязь-Быково» из Подольска вошла в топ-10 сильнейших военно-патриотических клубов России, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

С 17 по 22 июля на базе парка «Патриот» состоялся финал всероссийской военно-патриотической игры «Победа». Участниками соревнований стали более 800 юнармейцев в возрасте от 14 до 17 лет из 80 регионов России. В рамках программы участникам предстояло принять участие в конкурсе «Визитная карточка»; показать навыки строевого шага; знания в викторине; ловкость на полосе препятствий, а также умения в сборке-разборке автомата и стрельбе.

«Особенно зрелищной была военно-тактическая игра «Дорога победителей». Перед командами стоял непростой маршрут – препятствия, окопы, помощь условно «раненому» и многое другое. Судейство на данном конкурсе осуществили офицеры отдельного комендантского Преображенского полка. Подмосковье на данном мероприятии представляли юнармейцы Подольска, команда детского патриотического объединения «Витязь-Быково» Быковской школы», – говорится в сообщении.

В результате борьбы подольская команда вошла в топ-10 сильнейших военно-патриотических клубов России, завоевав второе место в конкурсе «Визитная карточка» и седьмое общекомандное место из 80 команд-участников.