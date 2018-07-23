РИАМО - 23 июл. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух человек, в том числе девочки-подростка в результате хлопка бытового водонагревателя в деревне Талдомского городского округа в Подмосковье, по результатам проверки примут процессуальное решение, говорится в сообщении Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В правоохранительные органы Талдомского городского округа 22 июля поступила информация о травмировании в результате сильного хлопка бытового водонагревателя и доставлении в больницу 14-летней девочки и ее 20-летнего брата.

«По данному факту следственным отделом по городу Талдом ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия. По результату осмотра места происшествия следователем изъяты части водонагревателя, также опрошены местные жители и очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что около 6:00 в квартире, расположенной в деревне Новогуслево, произошел сильный хлопок со стороны ванной комнаты. После того как пыль рассеялась, владелец квартиры увидел, что в ванной комнате имеется дыра в стене ведущая в подъезд, ударной волной также были выбиты стекла окон и частично разрушены перекрытия. Вытащив из-под завалов дочь и сына, мужчина вызвал скорую помощь. Пострадавших доставили в больницу. Молодой человек от госпитализации отказался и после осмотра был отпущен домой, а девочка в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии.