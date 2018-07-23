РИАМО - 23 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Маркову проконтролировать вопрос поставки расходных материалов в медучреждения, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Газификацию деревень и качество медицинских услуг обсудили на совещании руководящего состава областного правительства. В частности, губернатор подчеркнул важность оперативного решения поступающих от жителей вопросов, касающихся сферы здравоохранения.
В ходе совещания также обсудили выполнение государственных, муниципальных программ в регионе и проведение в Егорьевске традиционного молодежного форума «Я – гражданин Подмосковья».
Ранее жители Люберец в соцсетях пожаловались на отсутствие в Люберецкой районной больнице медикаментов и бинтов. В министерстве здравоохранения Московской области подчеркнули, что стационары и поликлиники Подмосковья в полном объеме получают расходные материалы и медикаменты, сейчас ведомство проводит работу по погашению кредиторской задолженности в медучреждениях.
Газификацию деревень и качество медицинских услуг обсудили на совещании руководящего состава областного Правительства. «У нас активная повестка, идут встречи с жителями в самых разных районах и городах Подмосковья, высказываются наказы, пожелания, благодарности. Наша задача – сконцентрироваться на тех проблемах, которые волнуют людей, - отметил #АндрейВоробьев, открывая совещание. - Очень большой запрос в Истре на газификацию деревень. Некоторые из них формально имеют несколько жителей, но по факту летом в них проживает большое количество приезжих. Нам нужно разобраться в этом вопросе, подготовить его, вынести на открытую часть Правительства для того, чтобы сказать людям, какие деревни и когда мы можем газифицировать». Губернатор подчеркнул важность оперативного решения поступающих от жителей вопросов, касающихся сферы здравоохранения. «Я прошу министра здравоохранения еще раз убедиться, что наши стационары имеют все необходимое, - сказал Андрей Воробьев. - Часто люди говорят о самых простых расходных материалах - о растворах и капельницах. Нужно разобраться в этом вопросе. Я прошу вас взять это на личный контроль». В ходе совещания также обсудили выполнение государственных, муниципальных программ в регионе и проведение в Егорьевске традиционного молодежного форума «Я – гражданин Подмосковья». #нашеподмосковье2018 #подмосковье2018 #Воробьев2018 #курсомпрезидента #здравоохранение
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