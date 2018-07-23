РИАМО - 23 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Маркову проконтролировать вопрос поставки расходных материалов в медучреждения, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Газификацию деревень и качество медицинских услуг обсудили на совещании руководящего состава областного правительства. В частности, губернатор подчеркнул важность оперативного решения поступающих от жителей вопросов, касающихся сферы здравоохранения.

«Я прошу министра здравоохранения еще раз убедиться, что наши стационары имеют все необходимое. Часто люди говорят о самых простых расходных материалах - о растворах и капельницах. Нужно разобраться в этом вопросе. Я прошу вас взять это на личный контроль», — сказал Воробьев.

В ходе совещания также обсудили выполнение государственных, муниципальных программ в регионе и проведение в Егорьевске традиционного молодежного форума «Я – гражданин Подмосковья».

Ранее жители Люберец в соцсетях пожаловались на отсутствие в Люберецкой районной больнице медикаментов и бинтов. В министерстве здравоохранения Московской области подчеркнули, что стационары и поликлиники Подмосковья в полном объеме получают расходные материалы и медикаменты, сейчас ведомство проводит работу по погашению кредиторской задолженности в медучреждениях.