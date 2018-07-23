РИАМО – 23 июля. Около 70 семей городских округов Кашира и Серпухов получат новое жилье взамен аварийных квартир, оформление документов планируют завершить до конца лета, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«6 семей в Ожерелье городского округа Кашира получат квартиры на улице Пионерская (дом 20), а в Серпухове удастся переселить 63 семьи. Их ждут новые квартиры на бульваре 65 лет Победы, улицах Юбилейная, Центральная, Спортивная, Оборонная и Московском шоссе», - сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Он также добавил, что переселение жителей в муниципальных образованиях из аварийного жилья осуществляется в порядке очереди, сразу после того, как появляется возможность переселить семьи в новые квартиры. Все необходимые документы оформляются в правительстве области и администрациях муниципалитетов.

Новые квартиры для семей уже переданы из собственности Московской области в собственность городских округов. Оформление документов на квартиры администрации городских округов планируют завершить до конца лета.

Всего в Подмосковье в 2016 и 2017 годах уже были расселены 2,9 тысячи человек, а до конца 2019 года планируется расселить еще 15 тысяч жителей. Расселение аварийного жилищного фонда в Московской области осуществляется волнообразно, в рамках среднесрочных программ по расселению аварийного фонда.

На сегодняшний день новое жилье гражданам предоставляется путем покупки жилья на вторичном рынке, выкупа жилых помещений у собственников, путем приобретения квартир в строящемся доме, либо путем строительства домов.