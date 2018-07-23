РИАМО - 23 июл. Власти Подмосковья обратят пристальное внимание на вопрос газификации, чтобы определить сроки подключения деревень Истры к газовым сетям, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Газификацию деревень и качество медицинских услуг обсудили на совещании руководящего состава областного правительства.
«У нас активная повестка, идут встречи с жителями в самых разных районах и городах Подмосковья, высказываются наказы, пожелания, благодарности. Наша задача – сконцентрироваться на тех проблемах, которые волнуют людей», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он добавил, что очень большой запрос в Истре на газификацию деревень. Некоторые из них формально имеют несколько жителей, но по факту летом в них проживает большое количество приезжих.
«Нам нужно разобраться в этом вопросе, подготовить его, вынести на открытую часть правительства для того, чтобы сказать людям, какие деревни и когда мы можем газифицировать», — уточнил губернатор.
В Подмосковье действует губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Это самая масштабная программа из принятых в регионе за последние десятилетия. За последние четыре года темпы газификации Подмосковья выросли в четыре раза. За это время в рамках программы построено свыше 2,5 тысяч километров газопроводов, газифицировано более 300 населенных пунктов, порядка 116 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.
Всего в год в Московской области заключается порядка 20 тысяч договоров на технологическое присоединение.
Уровень газификации в Московской области в настоящий момент составляет 96%.
Газификацию деревень и качество медицинских услуг обсудили на совещании руководящего состава областного Правительства. «У нас активная повестка, идут встречи с жителями в самых разных районах и городах Подмосковья, высказываются наказы, пожелания, благодарности. Наша задача – сконцентрироваться на тех проблемах, которые волнуют людей, - отметил #АндрейВоробьев, открывая совещание. - Очень большой запрос в Истре на газификацию деревень. Некоторые из них формально имеют несколько жителей, но по факту летом в них проживает большое количество приезжих. Нам нужно разобраться в этом вопросе, подготовить его, вынести на открытую часть Правительства для того, чтобы сказать людям, какие деревни и когда мы можем газифицировать». Губернатор подчеркнул важность оперативного решения поступающих от жителей вопросов, касающихся сферы здравоохранения. «Я прошу министра здравоохранения еще раз убедиться, что наши стационары имеют все необходимое, - сказал Андрей Воробьев. - Часто люди говорят о самых простых расходных материалах - о растворах и капельницах. Нужно разобраться в этом вопросе. Я прошу вас взять это на личный контроль». В ходе совещания также обсудили выполнение государственных, муниципальных программ в регионе и проведение в Егорьевске традиционного молодежного форума «Я – гражданин Подмосковья». #нашеподмосковье2018 #подмосковье2018 #Воробьев2018 #курсомпрезидента #здравоохранение
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии