РИАМО - 23 июл. Власти Подмосковья обратят пристальное внимание на вопрос газификации, чтобы определить сроки подключения деревень Истры к газовым сетям, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Газификацию деревень и качество медицинских услуг обсудили на совещании руководящего состава областного правительства.

«У нас активная повестка, идут встречи с жителями в самых разных районах и городах Подмосковья, высказываются наказы, пожелания, благодарности. Наша задача – сконцентрироваться на тех проблемах, которые волнуют людей», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он добавил, что очень большой запрос в Истре на газификацию деревень. Некоторые из них формально имеют несколько жителей, но по факту летом в них проживает большое количество приезжих.

«Нам нужно разобраться в этом вопросе, подготовить его, вынести на открытую часть правительства для того, чтобы сказать людям, какие деревни и когда мы можем газифицировать», — уточнил губернатор.

В Подмосковье действует губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Это самая масштабная программа из принятых в регионе за последние десятилетия. За последние четыре года темпы газификации Подмосковья выросли в четыре раза. За это время в рамках программы построено свыше 2,5 тысяч километров газопроводов, газифицировано более 300 населенных пунктов, порядка 116 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.

Всего в год в Московской области заключается порядка 20 тысяч договоров на технологическое присоединение.

Уровень газификации в Московской области в настоящий момент составляет 96%.