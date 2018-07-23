РИАМО - 23 июл. Москва стала мировым лидером в сфере комфортности социальной инфраструктуры, в столице России самые короткие расстояния от жилья до школ и самые лучшие показатели финансовой доступности различных социальных услуг, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.
Как сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, такие выводы можно сделать из исследования уровня и динамики градостроительного развития крупнейших мегаполисов мира, подготовленного специалистами компании «PricewaterhouseCoopers» (PwC) в рамках Московского урбанистического форума.
Руководитель департамента также отметил, что среднее расстояние от дома до школы в Москве составляет менее 400 метров, в то время как среднее значение по другим городам – 1,2 километра.
Он подчеркнул, что близость общеобразовательных учреждений к месту проживания в столице является результатом применения региональных нормативов по обеспеченности жителей такими объектами.
«Высокий результат Москвы подтверждает эффективность программ, утвержденных мэром Москвы Сергеем Собяниным, которые позволяют развивать городские территории сбалансированно», – подчеркнул Левкин.
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