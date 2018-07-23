РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В микрорайоне Климовск Подольска более 2 тысяч человек посетили социальную ярмарку товаров регионов России за прошедшую неделю, говорится в сообщении управления потребительского рынка администрации горокруга.

«В микрорайоне Климовск Подольска с 16 по 22 июля на улице Ленина у дома №20 (у ДК «Машиностроитель») прошла социальная ярмарка, которую посетило более 2 тысяч жителей города. На ярмарке в широком ассортименте были представлены товары регионов России по доступным ценам: колбасы Липецка, овощи Рязани, трикотаж Тулы, Иваново, мед из Краснодарского края и многое другое», – говорится в сообщении.

Также на ярмарке проходили народные гулянья, викторина, конкурсы и многое другое.