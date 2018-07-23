РИАМО (РЕУТОВ) - 23 июл. Активисты партийного проекта «Народный контроль» выявили полтележки просроченных продуктов в магазине «Верный» на улице Ашхабадской, 2 в подмосковном Реутове, сообщил Реутовскому информагентству секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

«Проверка была внеплановой. Никто из продавцов подготовиться не успел. Активисты осматривали магазин на протяжении получаса. Во внимание брали сразу несколько факторов: сроки годности продуктов, герметичность упаковки, наличие ценников, чистота и порядок в помещении. В числе непригодных для употребления товаров оказались пирожные, колбаса, мясо и фарш», – сказал Каторов.

По его словам, все некондиционные товары были уничтожены в присутствии народных контролеров. Подобные акции в Реутове проходят регулярно: раз в месяц народные контролеры приходят в один из магазинов и проверяют сроки годности и товарное соседство.