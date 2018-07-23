РИАМО - 23 июл. Впервые с 2014 года объем предложения первичного жилья бизнес-класса в Москве превысил аналогичный показатель в массовом сегменте, общее число первичных квартир бизнес-класса в июне 2018 года достигло 15,2 тысячи, а в массовом сегменте – 14,8 тысячи, по количеству проектов в продаже бизнес-класс также опережает массовый сегмент, говорится в сообщении пресс-службы компании «Метриум».

«По итогам I полугодия 2018 года сокращение объема предложения испытали оба крупнейших сектора рынка новостроек. В бизнес-классе число представленных в продаже квартир снизилось на 4,2% до 15,2 тысячи квартир. Однако в массовом сегменте данный показатель упал на 23%, достигнув 14,8 тысячи квартир», - говорится в сообщении.

Новостройки бизнес-класса преобладали на первичном рынке столичного жилья до 2014 года. В IV квартале предложение квартир эконом- и комфорт-класса достигло 7,8 тысячи единиц, превысив тот же показатель в бизнес-классе на 400 объектов. В 2015 году начался резкий рост ассортимента массового жилья, представительство которого на рынке увеличилось до 14 тысяч против 11 тысяч квартир бизнес-класса.

Этот процесс продолжался в 2016-2017 годах, однако со второй половины прошлого года массовых квартир на рынке начало становиться все меньше. За второе полугодие 2017 года их количество сократилось с 21,5 до 19 тысяч, в то время как в бизнес-классе предложение продолжало расти, достигнув 15,8 тысячи квартир.

В 2018 году сокращение предложения началось и в бизнес-классе, но в массовом сегменте этот процесс проходил быстрее, что и привело к восстановлению прежних позиций новостроек среднего ценового сегмента. Еще более заметен разрыв в предложении по общей площади представленных объектов в продаже. По данным пресс-службы компании, в бизнес-классе суммарная площадь квартир составляет 1,15 миллиона квадратных метров, тогда как в массовом сегменте – 889 тысячи квадратных метров, то есть на 29% больше.

По количеству проектов бизнес-класс также опережает сегмент новостроек эконом- и комфорт-класса. По данным пресс-службы компании, в июне 2018 года в бизнес-классе девелоперы Москвы реализовывали 93 проекта, а в массовом сегменте – 76. Причем за I полугодие 2018 года в продажу поступило восемь жилых комплексов бизнес-класса, а в комфорт-классе – семь.