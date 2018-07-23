РИАМО - 23 июл. После завершения реставрации павильона «Главтабак» на столичной ВДНХ там откроют ресторан, от павильона будет открываться отличный вид на пруд с фонтаном «Золотой колос», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Один из самых экзотических павильонов ВДНХ. После реставрации в нем будет работать ресторан», — написал Собянин на своем персональном сайте.

В прикрепленном видео градоначальник пояснил, что в обновленном павильоне табака больше не будет.

«Отсюда можно будет наблюдать великолепный пруд, в центре которого замечательный фонтан «Колос». Особенно будет красиво, я думаю, вечером, когда будет включена подсветка «Колоса», когда он расцветет всеми цветами радуги», — добавил Собянин.

Ранее на ВДНХ были завершены основные работы по благоустройству центральной части. Строители провели замену асфальта, устроив новое основание и уложив два слоя асфальтового покрытия. Общая площадь работ составила более 120 тысяч квадратных метров.

Работы по приведению в порядок входной группы ВДНХ – от станции метро до главного входа – были проведены в марте-июле. Площадь благоустройства составила 20 гектаров. Помимо озеленения – устройства 39,8 тысячи квадратных метров газонов, высадки 53 деревьев и 2,5 тысяч кустарников – также установлены 150 опор наружного и 230 фонарей торшерного освещения, 14 остановочных павильонов, 19 навигационных стел, устроено 494 парковочных места.