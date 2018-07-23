РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июл. В подмосковных Котельниках полиция будет проверять квартиры с большим количеством нелегально живущих мигрантов, для этого жители должны составить заявление в администрацию, сообщил в понедельник на оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

«Нужно в рамках закона собирать совет многоквартирного дома, в котором есть «резиновые» квартиры. Жители должны составить официальное обращение, что в квартире не три человека живут без договора аренды, а, например, 25», – сказал Булгаков.

По его словам, такие обращения являются веским поводом для проверки квартир. Булгаков добавил, что в подъездах многоквартирных домов разместили номера телефонов участковых и данные о них.