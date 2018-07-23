РИАМО – 23 июл. Абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 миллионов человек в 2016-м году до 19,3 миллиона в 2017-м, пишет в понедельник газета «Известия».

«В стране сократился уровень бедности. Доходы ниже прожиточного минимума по итогам прошлого года имели 13,2% россиян, зафиксировал Росстат. Доля таких граждан сократилась впервые с 2012 года. Тенденцию подтверждают и данные Минтруда. Эксперты полагают, что уровень бедности продолжит снижаться», - говорится в статье.

Абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 миллионов человек в 2016-м до 19,3 миллиона в прошлом году. Доля тех, кто живет за чертой бедности, снизилась впервые за пять лет, следует из предварительных данных Росстата за 2017 год. Это 13,2% граждан. С 2012 года, когда доля людей с низкими доходами составляла 10,7%, показатель поступательно рос, а затем стабилизировался на отметке 13,3% в 2015–2016 годах.

Данные Минтруда России также подтверждают тенденцию. В докладе ведомства в правительство, с которым ознакомилось издание, отмечается, что в прошлом году в регионах развивалось оказание государственной соцпомощи на основании социального контракта.

«Эта технология направлена на стимулирование малообеспеченных граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности», — указано в документе.

Таким гражданам региональные органы власти предлагают более весомую материальную поддержку при заключении социального контракта и принятии программы соцадаптации.