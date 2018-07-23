РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. Подольские зоозащитники предупредили владельцев собак о возможном появлении отрав для животных в районе городской клинической больницы, сообщила «РИАМО в Подольске» член общества защиты животных «ЗооЩит».

«К нам поступила информация о том, что догхантеры планируют травлю безнадзорных собак в районе подольской городской клинической больницы. Просим жителей быть бдительными, так как пострадать могут и домашние животные. Как правило, они используют отраву, от которой животные погибают в страшных мучениях в течение получаса. Предупредите детей не трогать подозрительные предметы, а также следите, чтобы они не тянули в рот все подряд. Яды, используемые догхантерами, представляют собой реальную угрозу для жизни и здоровья людей», – сказала зоозащитница.

Она отметила, что умерщвление безнадзорных животных жестокими методами, а именно отравление ядами, – незаконно и наказывается вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.

«Благодаря грамотному, современному и цивилизованному подходу, власти города решают проблему регуляции численности безнадзорных животных гуманным способом. Собаки проходят программу ОСВВ (отлов – стерилизация –вакцинация – возврат в прежнюю среду обитания), после чего являются привитыми, социализированными и не агрессивными животными», – пояснила зоозащитница.

Догхантеры – группа лиц, которые по собственной инициативе занимаются отстрелом или отравлением безнадзорных собак в населенных пунктах.